جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب ذهب وساعات ماركات عالمية
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كتب - محمد عبيد
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 9 ساعات من الماركات العالمية باهظة الثمن، أخفاها راكب أجنبي الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات وضُبِطَ واتخذت الإجراءات القانونية معه .
وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد جبر مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم، لاحظا وجود كثافات معدنية متماثلة يشتبه أن تكون ساعات.
وكلف ياسر إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ احمد عنتر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود عدد من علب الساعات الفارغة والساعات الخاصة بها مخفاة بين طيات الملابس، وبلغ عددها ٩ ساعات من ماركات نفيسة منها ٦ ساعات ماركة رولكس، وساعة ماركة كارتيه، وساعة ماركة باتيك فيليب، وساعة ماركة Audmars Piguet، وأنسيال وسلسلتين من الذهب بوزن مائتان جرام.
ووجه صبحي ربيع مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٤ ضد الراكب وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .
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