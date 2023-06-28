ضمن المراكز الـ9 الأولى عالميا.. برلماني: مصر قدمت إنجازا كبيرا في تصدير 13 سلعة غذائية

كتب- مصراوي:

وصف السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب تصدر صادرات الصناعات الغذائية المصرية، المراكز التسعة الأولى في تصدير 13 سلعة غذائية على مستوى العالم في عام 2022 وفقًا لبيانات الأمم المتحدة «UN-ITC» والمركز الأول عالميًّا في تصدير الفراولة المجمدة والباكينج بودر، بأنه إنجاز كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "شمس الدين" في بيان له، إن ارتفاع صادرات مصر من الأغذية المصنعة إلى 4.1 مليار دولار في عام 2022 بنسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية يتطلب من الحكومة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للصادرات المصرية، معبرًا عن ثقته التامة في قدرة مصر على تحقيق حلم تحقيق الـ 100 مليار دولار في الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وطالب الحكومة الاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعي الزراعة والصناعة ووضع خطط وسياسات وحوافز تشجيعية لجميع المشروعات الاستثمارية فى قطاعى الزراعة والصناعية لتوطين مختلف الصناعات الزراعية والصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية، لمضاعفة الصادرات المصرية من الصناعات والمنتجات الصناعية والزراعية لمختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والإفريقية بصفة خاصة.

واحتلت مصر المركز الأول عالميًّا في تصدير الفراولة المجمدة والباكينج بودر، والمركز الرابع عالميا في تصدير البصل المجفف، والبذور والأثمار الزيتية، والمركز الخامس عالميا في تصدير استاكوزا المياه العذبة، والمركز السادس عالمياً في تصدير الخمائر الحية، والمركز السابع عالمياً في تصدير الزيتون المخلل والمحفوظ، والمركز الثامن عالمياً في تصدير التمور، والخضر والفاكهة المحفوظة بغير الخل، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الجبن المطبوخ، والطماطم المحفوظة بغير الخل، والكاتشب، والمخاليط العطرية لصناعات المشروبات الغازية.