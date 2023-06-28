ضبط 73 ثعبانًا مع مصري قادم من عمان

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبًا مصريًّا يخفي 73 ثعبانًا داخل أكياس من القماش داخل حقائبه فور وصوله من العاصمة العمانية مسقط.

وفي بداية الأمر حاول الراكب مراوغة رجال الجمارك والعبور بالثعابين، إلا أنه ضُبِطَ واتخذ معه الإجراءات القانونية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة العمانية القادمة من مسقط، استوقف أحمد جمال رشدي مأمور الجمرك راكبًا مصريًّا أثناء محاولته الخروج من بوابة الصالة وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد شاكر مأمور الجمرك، لاحظ وجود كثافات عضوية متماثلة بكثرة داخل الحقائب.

وكلف تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، والذي فوجئ بأكياس من الكتان مغلقة وملفوفة برباط.

وبسؤال الراكب عما بداخلها أفاد أنها ثعابين، وأُخطِرَ مسئولي إدارة الحجر البيطري والحياة البرية بالمطار وتشكيل لجنة ضمت كل من الأطباء البيطريين ربيع عبد النبي ومحمد بدر الدين وماري مراد و محمد طه، وبفحص المضبوطات تبين أنها ١١ كيس بهم ٧٣ ثعبان منهم ٤٨ أحياء، و٢٥ نفقوا، وكيس بداخله اثنين سلحفاة؛ تم التخلص من النافق .

ونظرًا لعدم وجود الموافقات الاستيرادية وأيضًا لمخالفة القانون المنظم لاتفاقية سايتس الدولية تم تسليمهم لأطباء الحجر البيطري لإيداعهم بالمعزل لحين تسليمهم إلى حديقة الحيوان.

وأمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٨ ، وتوجيه الراكب إلى حديقة الحيوان لحضور إجراءات فتح الأكياس وعد وتصنيف المضبوطات، تمت الإجراءات بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ ، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .