إعلان

BBC

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية

06:43 ص الأربعاء 28 يونيو 2023

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات ال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


القاهرة - أ ش أ:
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية بحضور عدد من قيادات الدولة.
وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى صلاة العيد مسجد القوات الجوية عبد الفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market