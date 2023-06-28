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الرئيس السيسي يصل إلى مسجد القوات الجوية لأداء صلاة عيد الأضحى

06:34 ص الأربعاء 28 يونيو 2023

الرئيس السيسي يصل إلى مسجد القوات الجوية لأداء صلا

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القاهرة - أ ش أ:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مسجد القوات الجوية وذلك استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك مع قيادات وجنود القوات المسلحة احتفالا بمرور عشر سنوات على ذكرى 30 يونيو.

وكان في استقبال الرئيس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الأربعاء بعيد الأضحى، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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