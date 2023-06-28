عضو "الشيوخ": ليس لدينا أزمة في الدولار.. ومصر تمتلك الحلول الكافية

كتب- إسلام لطفي:

قال أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: إنه يوجد أكثر من محور للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ومصر على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير وهو ما يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، التي يحتاجها المواطن المصري.

وأضاف لـ"مصراوي": نتأثر مثل العالم لكن في هذا الصدد الدولة تعمل بشكل كبير، ونحتاج إلى المزيد فيما يتعلَّق بدعم المواطن والفئات الأكثر احتياجًا في هذه المرحلة، لأن ارتفاع الأسعار يؤثر عليهم بشكل كبير جدًا، مع ضرورة وضع خطة لزيادة الأجور والمعاشات لتتناسب مع حجم التضخم وارتفاع الأسعار في هذه المرحلة.

وأشار إلى أنَّ الجانب الثاني من المشكلة هو ما يتعلق بالسياسة النقدية للدولة المصرية واستقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار، موضحًا أن إدارة هذا الملف هي التي تحتاج إلى تركيز للخروج من الأزمة.

ولفت إلى أنَّ مصر ليس لديها أزمة في الدولار ولديها الحلول الكافية لإدارة هذا الملف بشكل كبير، خاصة أن هذا تكرار لتجربة مرت بها مصر في ظروف أشد صعوبة في 2016 عندما كان الاحتياطي النقدي اقل من 12 مليار دولار، إلا أن مصر استطاعت أن تنهي السوق السوداء وأن تضع حدًا لوضع الجنيه.

وتابع: الاحتياطي وصل إلى 34 مليار دولار اليوم، وهناك حاجة للاستقرار في هذه المرحلة لأن كل المجالات الاقتصادية سواء استثمار أو صناعة أو تجارة تُبنى على استقرار وضع السياسة النقدية للدولة.