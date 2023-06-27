إقبال كبير من المواطنين على شراء اللحوم من منافذ وزارة الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

تصوير-محمود بكار:

حرص العديد من المواطنين إلى الذهاب منذ الصباح الباكر لمنافذ وزارة الزراعة في منطقة الدقي؛ للحصول على اللحوم الحمراء والمجمدة المدعومة من الوزارة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "لا الغلاء"​.

ورصدت عدسة" مصراوي"، ازدحام المواطنين على منافذ وزارة الزراعة، حيث أكد المهندس سعيد دسوقي مدير عام المنافذ: أن تم طرح اللحوم البلدي والكبدة بسعر255 جنيها، بينما اللحوم المفرومة بـ210 جنيهات.

وقال "دسوقي"، لمصراوي: إنه تم تأخير فتح بقية المنافذ التي تبيع أغراض غير اللحوم، متوقعًا أن الضغط سوف يزداد على منافذ بيع اللحوم، مشيراً إلى استمرار وتيرة العمل حتى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير عام المنافذ، أن المنافذ تعمل حتى الساعة التاسعة مساءًا، بزيادة فرق ساعة يومياً للحد من تكدس المواطنين، موضحا أن اللحوم تحت إشراف طبي بيطرى كامل.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنها تمتلك مايقرب من 412 منفذ ثابت بخلاف المنافذ المتحركة المتشرة بمحافظات مصر.