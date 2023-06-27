قنبلة موقوتة.. برلماني: 300 ألف عقار بالإسكندرية مهدد بالانهيار

(مصراوي):

طالب النائب محمود قاسم، من الحكومة سرعة التحرك والتدخل لايجاد حلول جذرية لمسلسل انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أنه مع بداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب في فصله التشريعي الحالي تقدم بطلب إحاطة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أن محافظة الإسكندرية تعتبر واحدة من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية التي تتعرض باستمرار لظاهرة انهيار العقارات.

وقال البرلماني: "لقد أكدت وجود 300 ألف عقار بالإسكندرية مهددة بالانهيار، حيث سبق وأن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الأجهزة الحكومية المعنية من وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بحصر هذه العقارات الا أنه حتى الآن لم يتم الحصر لهذه العقارات مما يسبب قنبلة موقوتة وخطورة كبيرة على أرواح المواطنين مطالباً بسرعة حصر هذه العقارات.

كما طالب "قاسم"، فى بيان عاجل قدمه موجه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوضيح جميع الحقائق والأسباب التي وراء انهيار عقار مكون من 14 طابقا في حي المنتزة أول شرقي محافظة الإسكندرية بعد أن تسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار، بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار.

وأكد أن مواجهة ظاهرة انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية يتطلب الإسراع في تنفيذ جميع القرارات الصادرة من الأحياء بإزالة العقارات التي تمثل خطراً داهماً على أرواح قاطنيها مع سرعة توفير وحدات سكنية بديلة.

وكان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف قد انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.