قطاع الفنون التشكيلية ينعي الفنان القدير فرغلي عبدالحفيظ

كتب- محمد شاكر

نعى قطاع الفنون التشكيلية الفنان القدير د. فرغلي عبدالحفيظ عميد كلية التربية الفنية سابقاً، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع: "فقدت الحركة التشكيلية المصرية، أستاذ قدير ساهم بنصيب كبير في تاريخها المعاصر وحفر أسمه كأحد أبرز فنانيها المعاصرين وأحد المصورين العظام الذين تفيض إبداعاتهم تفرداً وأصالة".

وأضاف "قانوش": "ليس هناك كلمات أُرثي بها الفنان فرغلي عبدالحفيظ أصدق من كلماته هو عن نفسه حينما كتب "أنفعل بأشكال الحياة التي تدفع في نفسي بمعاني المحبة، البطولة، التخطي، التجاوز، التواصل، الإقدام، التآلف، العزيمة، التآزر، القوة، الشحن، الإمتداد، الإنطلاق، البشر، التفاؤل هذه هي الحياة التي أعشقها".