قطاع الفنون التشكيلية ينعي الفنان القدير فرغلي عبدالحفيظ
كتب- محمد شاكر
نعى قطاع الفنون التشكيلية الفنان القدير د. فرغلي عبدالحفيظ عميد كلية التربية الفنية سابقاً، الذي رحل عن عالمنا اليوم.
وقال الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع: "فقدت الحركة التشكيلية المصرية، أستاذ قدير ساهم بنصيب كبير في تاريخها المعاصر وحفر أسمه كأحد أبرز فنانيها المعاصرين وأحد المصورين العظام الذين تفيض إبداعاتهم تفرداً وأصالة".
وأضاف "قانوش": "ليس هناك كلمات أُرثي بها الفنان فرغلي عبدالحفيظ أصدق من كلماته هو عن نفسه حينما كتب "أنفعل بأشكال الحياة التي تدفع في نفسي بمعاني المحبة، البطولة، التخطي، التجاوز، التواصل، الإقدام، التآلف، العزيمة، التآزر، القوة، الشحن، الإمتداد، الإنطلاق، البشر، التفاؤل هذه هي الحياة التي أعشقها".
سوق مصراوى
-
آخر إصدارات الساعات النسائية لموضة صيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الموضة من النظارة الشمسية للنساء لصيف 2023 تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الميكرويف 2023 بأسعار تبدأ من 2999 جنيهاتفاصيل
-
زجاجات مياه للثلاجة لصيف 2023 آمنة غذائياً تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
منها صنع البطاطس البيوريه والمكرونة فوائد أخرى للغلاية الكهربائيةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: