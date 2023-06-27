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الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجزائرى بحلول عيد الأضحى المبارك

07:04 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

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