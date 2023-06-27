هل تعمل المخابز البلديلة خلال إجازة العيد؟.. التموين تُجيب

كتب- محمد سامي:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح المخابز البلدية المدعمة أبوابها خلال فترة عيد الأضحي، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة إجازة العيد.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية توجيهًا وزاريا لتنظيم العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ‏وأكد التوجيه الوزاري بمنح المطاحن التموينية (قطاع عام – قطاع خاص) إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب بدًءا ‏من 27 /6 حتى 30 /6 /2023، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول ‏على الإجازة إخطار مديرية التموين التابعة لها على أن تقوم المديرية ‏بإخطار شركة "سمارت”.

كما شمل التوجيه لمديري المديريات أن يتم التنسيق والإخطار ‏بالمخابز التي سوف تعمل في العيد والمخابز الممنوح لها إجازة، مشيرًا إلى صرف حصة أربعة أيام من الأقماح مقدمًا عن الفترة من 27 /6 إلى ‏‏30 /6 للمخابز التي سوف تعمل خلال إجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات ‏الكروت الذكية " سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا ‏لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل لهذه المخابز.‏

كما اكد التوجيه على التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات ‏التي تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل يوم 1 /7 /2023 ‏بالنظام المعمول به حاليا.‏