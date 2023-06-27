هل تعمل المخابز البلديلة خلال إجازة العيد؟.. التموين تُجيب
كتب- محمد سامي:
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح المخابز البلدية المدعمة أبوابها خلال فترة عيد الأضحي، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة إجازة العيد.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريا لتنظيم العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وأكد التوجيه الوزاري بمنح المطاحن التموينية (قطاع عام – قطاع خاص) إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب بدًءا من 27 /6 حتى 30 /6 /2023، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على الإجازة إخطار مديرية التموين التابعة لها على أن تقوم المديرية بإخطار شركة "سمارت”.
كما شمل التوجيه لمديري المديريات أن يتم التنسيق والإخطار بالمخابز التي سوف تعمل في العيد والمخابز الممنوح لها إجازة، مشيرًا إلى صرف حصة أربعة أيام من الأقماح مقدمًا عن الفترة من 27 /6 إلى 30 /6 للمخابز التي سوف تعمل خلال إجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية " سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل لهذه المخابز.
كما اكد التوجيه على التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات التي تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل يوم 1 /7 /2023 بالنظام المعمول به حاليا.
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