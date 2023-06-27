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للتهنئة بعيد الأضحى.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس فلسطين

03:28 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- مصراوي:
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته للشعب المصري بالخير والرخاء.
من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.​

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