إعلان

BBC

الرئيس السيسي يتصل برئيس المجلس الرئاسي الليبي

03:26 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وقد هنأ الرئيس شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.
وقد أعرب محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.​

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market