الرئيس السيسي يتصل برئيس المجلس الرئاسي الليبي

كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقد هنأ الرئيس شقيقه رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

وقد أعرب محمد المنفي من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.​