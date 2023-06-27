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BBC

للتهنئة بعيد الأضحى.. السيسي يستقبل اتصالا من ملك الأردن

03:06 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب جلالته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.​

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