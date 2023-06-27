رئيس "الوطنية للإعلام": ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من العنف والانهيار

كتب- إسلام لطفي:

قدَّم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، علاوة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة المصرية.

وذكر أنه يتزامن مع هذه المناسبة الجليلة مناسبة عظيمة يعتز ويفخر بها المصريين وهي ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي أنقذت الوطن من دوامة العنف والانهيار وبعناية الله ولطفه حفظ شعب مصر وأنعم عليه بالأمن والأمان والاستقرار.

وقال حسين زين إن ثورة يونيو، نقطة تحول كبيرة وانطلاقة عظيمة نحو بناء جمهورية جديدة حمل أمانتها الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط مخاطر وتحديات جسيمة، وحمى إرادة الشعب جيش وطني عظيم.

وأضاف: وبفضل الله وتكاتف المصريين تمكنا من عبور تلك المخاطر والصعاب لنمضي بخطى واثقة على طريق الإصلاح والتنمية وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة نواكب بها متغيرات وتطورات عالمية كبيرة، وستضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة .

وتابع: ما تحقق من إنجازات وتنمية في كافة المجالات منذ ثورة يونيو في ظل القيادة الواعية الحكيمة قد مكن الوطن من مواجهة أزمات اقتصادية عالمية طاحنة، ولدينا ثقة تامة بأننا سنعبر أيضًا تلك الأزمات.