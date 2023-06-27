لتوطين الصناعات.. "صناعة الشيوخ" تطالب بتطوير وتحديث منظومة البحث العلمي

كتب- مصراوي:

طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الحكومة َووزيرَ التعليم العالي والبحث العلمي بإعطاء أولوية قصوى لملف تطوير وتحديث منظومة البحث العلمي في مصر وربطه بمختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية في مصر.

وأكد المنزلاوي الأهمية الكبيرة للبحث العلمي في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق وتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.



وأشاد وكيل لجنة الصناعة والتجارة، في بيان له اليوم الثلاثاء بدور البحث العلمي في تطوير الزراعة الصحراوية والملحية وزراعات المناطق الجافة ومحاصيل المستقبل وتطوير المعامل الإقليمية للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع الصناعة في أقاليم مصر المختلفة في مجالات صناعة الألبان والصناعات النسجية، والزراعة الرقمية والحاسبات فائقة السرعة والذكاء الاصطناعي فضلاً عن دعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة الطبية والمعملية وتحلية المياه والطاقة الجديدة والسيارات الكهربائية، مؤكداً إعطاء أكبر اهتمام بالتعاون العلمي الدولي لخدمة الأهداف الوطنية للتنمية ومجابهة المشكلات المحلية الملحة والضاغطة من خلال تطوير الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة في ضوء التغيرات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، وتكثيف الجهود نحو استضافة مقرات إقليمية لبعض المنظمات العلمية الدولية، بالإضافة إلى دعم وتطوير برنامج الابتكار الأخضر.

وطالب المنزلاوي الحكومة بوضع السياسات التي تكفل دعم وتطوير الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية والتحالفات التكنولوجية والشبكات العلمية ومشروعات التخرج ومكاتب نقل التكنولوجيا ونوادي ريادة الأعمال وبرامج الثقافة العلمية.

وأكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة أهمية تفعيل صندوق دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الباحثين في مختلف المجالات والتخصصات العلمية وبما يحقق الاستفادة من العلماء والباحثين بمختلف اللجان العلمية في المشروعات التي تلبي احتياجات الدولة، مشيداً بجهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التي تبذلها لربط البحث العلمي بالصناعة، ودورها في تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا ودعم الباحثين والمبتكرين.