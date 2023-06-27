ينتهي بعد72 ساعة.. التموين تحسم الجدل بشأن استمرار الدعم الاستثنائي
كتب- محمد سامي:
قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شهر يونيو هو الأخير لصرف الدعم الاستثنائي والبالغ قيمته بين 100 إلى 300 جنيه، والذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة.
وأكدت المصادر أن الدفعة التي تم صرفها هذا الشهر تعد الدفعة العاشرة والأخيرة في هذا الدعم والذي تم صرفه بناء على توجيهات رئاسية بدات خلال شهر سبتمبر الماضي وكلفت الدولة ما يقرب من 10 مليار جنيه في إطار حزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لمواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية.
ونفت الوزارة صدور أي قرارات بمد صرف الدعم الاستثنائي الشهر القادم وبذلك تصرف جميع الأسر الدعم التمونيي بقيمة 50 جنيها للفرد لما يقرب من 62.5 مليون مواطن موزعين على 21 مليون بطاقة بتموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا.
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