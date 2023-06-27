إعلان

BBC

مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار يتعرض لحادث سير

02:25 ص الثلاثاء 27 يونيو 2023

الدكتور مصطفى وزيري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد شاكر:
أصيب الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مساء أمس الاثنين، بإصابات وكسور متفرقة، إثر تعرضه لحادث سير، برفقة ابنته، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فور وقوع الحادث.

وكتب محمود مصطفي وزيري، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، الحمد لله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
كما كتب العديد من العاملين في وزارة السياحة والآثار منشورات يدعون فيها الله أن يمن عليه بالصحة والشفاء.

سوق مصراوى

حادث سير مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار تعرض لحادث سير برفقة ابنته

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| انشطر وانهار نصفه.. ماذا حدث لعقار ميامي؟ (تغطية خاصة)