مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار يتعرض لحادث سير



كتب- محمد شاكر:

أصيب الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مساء أمس الاثنين، بإصابات وكسور متفرقة، إثر تعرضه لحادث سير، برفقة ابنته، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فور وقوع الحادث.

وكتب محمود مصطفي وزيري، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، الحمد لله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

كما كتب العديد من العاملين في وزارة السياحة والآثار منشورات يدعون فيها الله أن يمن عليه بالصحة والشفاء.