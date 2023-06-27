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لتقليل استهلاك الكهرباء.. 6 معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه

09:00 ص الثلاثاء 27 يونيو 2023

مبردات المياه المنزلية

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كتب- محمد صلاح:

تعتبر مبردات المياه المنزلية، من الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ببعض المعلومات التي تساعدك على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية و استهلاك كهرباء أقل والتي جاءت كالتالي:

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها تستهلك كهرباء أكثر.

2- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.

3- من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

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