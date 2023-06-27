"بجانب اللحوم".. "الزراعة" تطرح منتجات غذائية بأسعار مُخفضة تعرف عليها

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة: إن الوزارة مستمرة في ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "معا لمحاربة الغلاء"، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد "القرش"، لمصراوي، أن الوزارة طرحت شيكارة البطاطس عبوة (5 كيلوجرامات) بـ15 جنيها والكيلو بـ3 جنيهات، وكيلو الأرز 24 جنيها، وكرتونة البيض 113 جنيها، مع توافر كافة أنواع اللحوم المصنعة.

وأضاف أن عدد المنافذ الثابتة بلغ 245 منفذًا ثابتا و32 متحركًا، بالإضافة إلى المعارض الكبرى، لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى المبارك من خلال منافذ الوزارة التابعة لقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية، وكذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والطب البيطري بالمحافظات.

ولفت إلى أن أسعار السلع الأساسية بمنافذ الوزارة كالتالي: اللحوم البلدية بسعر 225 جنيها للكيلو، واللحم الضأن 250 جنيها للكيلو، مضيفًا: أن الوزارة تقوم بالذبح الفورى بكميات كبيرة وتوزيع كميتها على المنافذ.