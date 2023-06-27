غرفة عمليات وحصر المخالفات.. "حماية الأراضى" تكشف استعداداتها لإجازة العيد

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية: إن الوزارة أعدت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، مشيراً إلى التواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات.

وأضاف "الشناوي"، أنه في حال رصد أي حالات تعد على الأراضى الزراعية، خلال أيام عيد الأضحى، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، لافتًا إلى التنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء في المهد.

وتابع: "سيتم استقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710، على مدار الساعة".

وأكد رئيس قطاع الخدمات، أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، مشدداً على منع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كل التعديات، وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف، أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.