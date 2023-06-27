"القناة للكهرباء" تُشكل غرف عمليات بكافة القطاعات استعدادًا للعيد

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ بكافة قطاعات الشركة ويشكل غرفة عمليات رئيسية برئاسته ، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات بكافة قطاعات الشركة برئاسة رئيس القطاع المختص وكذلك الإدارة العامة للطوارئ.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه سيتم تجهيز فرق طوارئ والتشغيل والأعطال والصيانة والسلامة والصحة المهنية وكذلك مراكز خدمة المواطنين والشحن والتحصيل وكذلك وضع خطط تأمين التغذية الكهربائية لصلاة عيد الأضحى المبارك سواء في المساجد أو الساحات التي أعدتها الدولة لصلاة العيد.

وشدد رئيس الشركة علي ضرورة تواجد كافة المهمات والمعدات وكذلك تجهيز كافة السيارات ووحدات الطوارئ لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة اي طوارئ..

وأعرب رئيس الشركة بخالص التهاني القلبية للقيادة السياسيةوالدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، كما تقدم بخالص التهاني القلبية لكل العاملين بالشركة..