الأرصاد تكشف أسباب الأحساس بحرارة الطقس خلال إجازة العيد

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء المقبل حتى الأحد 2 يوليو، حيث يسوده طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وذكرت أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

ويشهد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وخلال أيام الخميس حتى الأحد، تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتصل درجة الحرارة العظمى يوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 35 والمحسوسة 37، والسواحل الشمالية 30 و33، وجنوب سيناء 38 و40 وشمال الصعيد 37 و39 وجنوب الصعيد 41 و42.