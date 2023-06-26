"التموين" تنتهي من صرف المقررات التموينية عن شهر يونيو

كتب- محمد سامي:

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر حتي أثناء إجازة عيد الأضحي المبارك، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة العاشرة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يونيو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.