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نقيب الصحفيين يعلن الإفراج عن محمد مصطفى موسى

08:53 م الإثنين 26 يونيو 2023

الصحفي محمد مصطفى موسى

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كتب- إسلام لطفي:
أعلن نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، الإفراج عن الصحفي محمد مصطفى موسى.

وكتب منشورا عبر صفحته اارسمية الرسمية نص على: مبروك.. قرار بالإفراج عن الصحفي محمد مصطفى موسى وفي انتظار عودته لمنزله غدًا،
عقبال باقي الزملاء.

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خالد البلشي محمد مصطفى موسى نقابة الصحفيين

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