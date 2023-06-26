نقيب الصحفيين يعلن الإفراج عن محمد مصطفى موسى

كتب- إسلام لطفي:

أعلن نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، الإفراج عن الصحفي محمد مصطفى موسى.

وكتب منشورا عبر صفحته اارسمية الرسمية نص على: مبروك.. قرار بالإفراج عن الصحفي محمد مصطفى موسى وفي انتظار عودته لمنزله غدًا،

عقبال باقي الزملاء.