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"شرف ليا".. وائل غنيم يعلن انضمامه لـ"حياة كريمة": رايحين نهادي أهلنا في العيد

08:43 م الإثنين 26 يونيو 2023

وائل غنيم

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن وائل غنيم، اليوم الأثنين، تطوعه للعمل في مؤسسة حياة كريمة قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال "غنيم" في فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من كرم ربنا وفضله مجموعة من حياة كريمة دعوني للمشاركة واليوم ورايحين نهادي ونعيد على أهلنا واخواتنا في السلام والنهضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف: "لما طلب مني المشاركة انا مسمعتش التفاصيل قولت أنا جاهز وبعتوا "الفيست"، وأنا كدة بقيت "حياة كريمة" ودة شرف لأن دي حاجة بنعملها إبتغاءًا لوجه الله".

وتابع: "الحمد الله على النعمة دي وبتمنى الناس تتطوع وبشكر كل متطوع لحد سيادة الرئيس اللي اهتم بحياة كريمة والناس دي عاملة جهد كبير".

سوق مصراوى

حياة كريمة وائل غنيم السلام والنهضة

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