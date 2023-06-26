"شرف ليا".. وائل غنيم يعلن انضمامه لـ"حياة كريمة": رايحين نهادي أهلنا في العيد
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلن وائل غنيم، اليوم الأثنين، تطوعه للعمل في مؤسسة حياة كريمة قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال "غنيم" في فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من كرم ربنا وفضله مجموعة من حياة كريمة دعوني للمشاركة واليوم ورايحين نهادي ونعيد على أهلنا واخواتنا في السلام والنهضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
وأضاف: "لما طلب مني المشاركة انا مسمعتش التفاصيل قولت أنا جاهز وبعتوا "الفيست"، وأنا كدة بقيت "حياة كريمة" ودة شرف لأن دي حاجة بنعملها إبتغاءًا لوجه الله".
وتابع: "الحمد الله على النعمة دي وبتمنى الناس تتطوع وبشكر كل متطوع لحد سيادة الرئيس اللي اهتم بحياة كريمة والناس دي عاملة جهد كبير".
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