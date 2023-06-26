"حياة كريمة" تطلق مبادرة "صك الأضاحى" استعدادًا لعيد الأضحى المبارك
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
(مصراوي):
أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، مبادرة "صك الأضاحي"، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تأتي سعياً من المؤسسة لإدخال السرور والفرحة على الأُسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية في عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت شعار "صك الخير مايتفوتش".
وتسعى المؤسسة لتشجيع المواطنين على المشاركة في صكوك الأضاحي، سعيًا للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة في قرى الريف المصري.
وتطرح المؤسسة الصك البلدي بقيمة 7900 جنيهًا، ولحوم الصدقات 400 جنيهًا، فضلًا عن ضمان الحصول على جودة عالية للحوم، حيث يتم تربية المواشي في مزارع مؤسسة حياة كريمة .
فيما تتولى المؤسسة مهمة ذبح الأضاحي وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها، كما تسمح للمضحين بحضور عمليات الذبح والحصول على أنصبتهم الشرعية وفقًا لرغبتهم. وتتيح المؤسسة عدة طرق لشراء صكوك الأضاحي من خلال البنوك على الحساب الموحد للمؤسسة رقم 45004500، أو من خلال موقعها الإلكتروني www.hayahkarima.com.
سوق مصراوى
-
زجاجات مياه للثلاجة لصيف 2023 آمنة غذائياً تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
منها صنع البطاطس البيوريه والمكرونة فوائد أخرى للغلاية الكهربائيةتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة للرجال 2023 تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل فطيرة الـ 5 دقائق هشة وبدون فرنتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات عيد الأضحى. بأسعار تبدأ من 245 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: