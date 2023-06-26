إعلان

BBC

"حياة كريمة" تطلق مبادرة "صك الأضاحى" استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

08:05 م الإثنين 26 يونيو 2023
  • عرض 2 صورة
    مبادرة صك الأضاحى
  • عرض 2 صورة
    مبادرة صك الأضاحى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):
أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، مبادرة "صك الأضاحي"، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تأتي سعياً من المؤسسة لإدخال السرور والفرحة على الأُسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية في عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت شعار "صك الخير مايتفوتش".

وتسعى المؤسسة لتشجيع المواطنين على المشاركة في صكوك الأضاحي، سعيًا للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة في قرى الريف المصري.

وتطرح المؤسسة الصك البلدي بقيمة 7900 جنيهًا، ولحوم الصدقات 400 جنيهًا، فضلًا عن ضمان الحصول على جودة عالية للحوم، حيث يتم تربية المواشي في مزارع مؤسسة حياة كريمة .

فيما تتولى المؤسسة مهمة ذبح الأضاحي وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها، كما تسمح للمضحين بحضور عمليات الذبح والحصول على أنصبتهم الشرعية وفقًا لرغبتهم. وتتيح المؤسسة عدة طرق لشراء صكوك الأضاحي من خلال البنوك على الحساب الموحد للمؤسسة رقم 45004500، أو من خلال موقعها الإلكتروني www.hayahkarima.com.

سوق مصراوى

مبادرة صك الأضاحى صك الأضحية حياة كريمة عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الإسكندرية موقف عقار حي المنتزه أول​
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| انتشال جثمان أول ضحايا عقار الإسكندرية المنهار- صور