روبوت آلي يقدّم خدمة الإرشاد لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة

كتب- مصراوي:

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين خدمة "روبوت الفتوى الآلي" للرد على استفسارات الحجاج والاستشارات الدينية المتعلقة لمناسك الحج والعمرة لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم خلال حج هذا العام 1300 حاجا وحاجة من 90 دولة من حول العالم.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مقرات الضيوف التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من الدعاة والعلماء بالوزارة؛ لتقديم خدمة الإرشاد بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات، ويعمل "الروبوت" عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة على أسئلة الضيوف.

وتأتي هذه الخدمة بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على الإسهام في التحول الرقمي بما يحقق الرقي بالخدمات المقدمة لكافة الحجاج وفق أعلى معايير الجودة تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة.