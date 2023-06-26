مجلس أمناء الحوار الوطني: دعونا الآلاف للانضمام لجلسات النقاش العلنية

كتب- إسلام لطفي:

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اليوم شهد مرور عام كامل على تشكيله الذي كان من خلال التوافق والتعاون بين جميع فئات وأطياف المجتمع في المساحات المشتركة.

وأوضح أنه خلال هذا العام، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أكثر من خمس وعشرين اجتماعًا، وتم التوافق خلالها على العديد من القرارات والإجراءات المهمة.

وأشار إلى أنه تمت دعوة آلاف المشاركين والحضور للانضمام إلى جلسات النقاش العلنية، حيث تم مناقشة مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام الوطني، سعى الجميع خلالها جاهدين خلال هذه الجلسات للوصول معًا إلى رؤية واحدة واولويات مشتركة للجمهورية الجديدة التي نسعى إليها.

وذكر أنه تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وإجراء الاجتماعات المنتظمة والجلسات النقاشية ضمن هذا العام يعكس التزامنا الجماعي والجاد بالتعاون والحوار المستمر، مضيفًا: هدفنا هو تحقيق تقدم حقيقي نحو إرساء أسس الديمقراطية والاستقرار في بلدنا.

وتابع: نحن واثقون أن هذا الحوار المستمر والتوافق على القرارات سيساهم في بناء جمهورية جديدة تعكس طموحات وتطلعات الشعب.