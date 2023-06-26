أبو الغار يوجه رسالة بعد فوزه بجائزة النيل في العلوم والتكنولوجيا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الدكتور محمد أبوالغار برسالة حب من الدنمارك إلى أهله وأصدقاءه ومصر المحروسة، وذلك بعد حصوله على جائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وقال "أبو الغار" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتوجه بكل المحبة والتقدير إلى كل الأحباء والأصدقاء الذي قاموا بتهنئتي بالحصول على الجائزة، وشكر كبير لجميع الزملاء الأعزاء في القصر العيني وكليات الطب الأخرى على رسائلهم الرقيقة وشكر كبير لكل عائلتي الصغيرة والكبيرة على فرحتهم".

وأضاف:"شكر خاص لجميع الزملاء الذين اشتركوا معي في الأبحاث العلمية التي نلت بسببها الجائزة لمجهودهم الكبير فهذه الجائزة هي نتاج عمل جماعي، وطبعا شكر كبير جدًا لمساعدتي وذراعي اليمين الاستاذة يمنى أمين ونحن نعمل سويًا منذ عام ١٩٩٢ بعد تخرجها من الجامعة الأمريكية، وهي التي تنظم كل أعمالي وأبحاثي ومحاضراتي ومقالاتي في الصحف والكتب التي نشرتها وبيننا خط ساخن طوال الوقت لإنجاز كل شئ".

وتابع: "انا عاوز اتكلم عن الجائزة وطريقة تحكيمها وهي مختلفة تمامًا عن جوائز العلوم الإنسانية، يأخذ كل باحث قامت جهة علمية بترشيحه مجموع درجات من ١٠٠، الجزء الأكبر وهو تقريبا ٨٠ درجة من جداول علمية عالمية تجمع علماء العالم بحيث تضع الأكاديمية اسم الباحث بالإنجليزية في منظومة تجمع كل ما نشر من العلم في جميع فروعه فيظهر رقم يحدد قيمة أبحاثه يضاف إليها درجات عن المجلات العلمية العالمية التي يشترك في مجلس تحريرها والكتب التي نشرها في الخارج وبراءات الاختراع التي حصل عليها والبحوث المشتركة مع جهات دولية ومجموع هذه الدرجات هو الذي يحدد الفائزين في جوائز النيل والدولة التقديرية".

وقال: "آخر حاجة أنا بشكر مصر الأم العظيمة لنا كلنا والتي مازالت تعيش وتكافح بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت ومازالت تمر بها والظلم الذي يقع عليها بصفة مستمرة منذ سنوات عديدة".

واختتم: "ربنا يسهل ونعرف نطلع من المأزق الرهيب اللي إحنا فيه وأقول لكم زي العادة: قوم يا مصري مصر دايما بتناديك".