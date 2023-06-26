شحاتة العرابي يعلن عودة برنامجه "قطوف من حدائق الإيمان" عبر إذاعة القرآن الكريم

كتب- إسلام لطفي:

أعلن شحاتة العرابي، الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم، عودة برنامجه "قطوف من حدائق الإيمان" قريبًا، بعد انقطاع دام لعدة سنوات.

وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": قريبًا بإذن الله تعالى.. قطوف من حدائق الإيمان بصوت شحاتة العرابي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وسجل الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم، شحاتة العرابي، أولى حلقات برنامجه قطوف من حدائق الإيمان، خلال شهر مارس الماضي، في أول يوم بعد عودته إثر بلوغه سن المعاش ورحيله عن الإذاعة خلال الأشهر الماضية.

وقال في فيديو له: أشعر بفرحة كبيرة جدًا خاصة أن العودة لبرنامج قطوف، جاءت بفضل دعوات الناس وكلماتهم الطيبة، وشعرب بحب زملاء داخل إذاعة القرآن الكريم وخارجها.

وأضاف: عندما دخلت الإذاعة وجدت حفاوة كبيرة جدًا ممن أعرفهم وممن لا أعرفهم ورحبوا بعودتي إلى الاذاعة والبرنامج.

وتابع: سأعود من خلال تسجيل برامج فقط ولن يكون هناك عمل على الهواء لأن المسألة يبدو أنها صعبة.

وكان قد أعلن الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم، شحاتة العرابي، بدء تسجيل أولى حلقات برنامج قطوف من حدائق الإيمان وبرنامج تسابيح عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ونشرت إذاعة القرآن الكريم منشورًا تضمن: عودة عملاق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة شحاتة العرابي إلى برنامجيه قطوف من حدائق الإيمان وتسابيح.

وكانت إذاعة القرآن الكريم، قد أعلنت عدم الاستغناء عن الإذاعي شحاتة العرابي، رغم بلوغه سن المعاش، وذكرت في منشور لها على صفحتها الىسمية على "فيس بوك": لقد استجاب الله رب العالمين لدعوات الملايين.

ونشرت رسالة الإذاعي شحاتة العرابي، للجمهور بعد تفاعلهم مع قرار رحيله عن الإذاعة بعد بلوغه سن المعاش، والتي تضمنت: المشاعر النبيلة التي رأيتها على السوشيال ميديا جعلتني أطمئن أن مجهودي لم يضع هباءً، وهذا يجسد حقيقة "هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ