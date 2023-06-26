وزير الصحة يتفقد القوافل والعيادات المتنقلة بحملة "100 يوم صحة"

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للفرق الطبية ضمن حملة "100 يوم صحة" في محطة مصر، وممشى أهل مصر، بمحافظة القاهرة.

واطمأن الوزير على أحوال المترددين على العيادات المتنقلة، كما اطلع على الخدمات المقدمة في الحملة من والتي تشمل الانتفاع بخدمات المبادرات الصحية والتي تشمل مبادرات: مبادرة صحة المرأة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وحددت الوزارة خطين ساخنين: 15300، 15335 للتواصل ومعرفة كيفية الاستفادة من خدمات الحملة الجديدة.

وشددت وزارة الصحة على تخصيص فرق متنقلة تقدم خدمات المبادرات من خلال القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، وسيارات تنظيم الأسرة، مع التوعية بكافة خدمات المبادرات الرئاسية.