محافظ القاهرة: البناء المخالف خلال عيد الأضحى سيعرض صاحبه لإجراء قانوني رادع

القاهرة- أ ش أ:

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع .

وأشار المحافظ - في تصريحات اليوم /الاثنين/ - إلى رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها ، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .​