هتنزل البحر في العيد؟ إرشادات الأرصاد للمواطنين خلال أسبوع الإجازة

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كتب- إسلام لطفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من الثلاثاء حتى الاثنين المقبل، تسمح بممارسة الأنشطة البحرية كافة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضحت حالة الملاحة البحرية، حيث إن البحر المتوسط سيكون معتدل وارتفاع الأمواج 2:1.5 متر، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الأمواج 2.5:2 متر.

وذكرت أن نهار يوم الثلاثاء يشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلادن ومعتدل على الأنحاء كافة.

وتشهد هذه الفترة شبورة مائية خفيفة حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتصل درجة الحرارة العظمى يوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 35 والمحسوسة 37، والسواحل الشمالية 30 و33، وجنوب سيماء 38 و40 وشمال الصعيد 37 و39 وجنوب الصعيد 41 و43.

وقدَّمت الهيئة عدَّة نصائح للمواطنين لاتباعها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من الثلاثاء حتى الاثنين المقبل، وأبرزها ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.

ونصحت بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرًا، مع الإكثار من تناول المياه والوسائل على مدار اليوم.

وأشارت إلى ضرورة قيادات السيارات بهدوء في الصباح الباكر في وجود الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميًّا.