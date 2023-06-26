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500 قافلة و700 مستشفى.. ماذا تقدم مبادرة "100 يوم صحة"؟

03:52 م الإثنين 26 يونيو 2023

الدكتور حسام عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الخدمات التي تقدمها مبادرة "100 يوم صحة" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي أمس الأحد.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات صحفية، إن المبادرة تستهدف 104 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة.

وتقدم المبادرة جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية.

وتضم المبادرة أكثر من 500 قافلة، و5000 وحدة رعاية أساسية، و700 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وبشأن أماكن تواجد المبادرة، قال "عبدالغفار"، إنها ستكون في الوحدات الصحية، والعيادات والقوافل المتنقلة، والأماكن الحيوية في المحافظات.

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حسام عبدالغفار مبادرة 100 يوم صحة مصطفى مدبولي

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