الصحة: اتحاد الجمعيات الأهلية يعلن دعمه لحملة "100 يوم صحة"
كتب- أحمد جمعة:
رحب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بدعم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحملة الرئاسية "100 يوم صحة" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، أن الجمعيات الأهلية في جميع محافظات الجمهورية، ستشارك في الحملة، بدعم من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال العيادات والمستشفيات والقوافل وندوات التوعية.
من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعيات بدأت عملها بالفعل في محافظات (الوادي الجديد، والإسماعيلية، ومطروح، وأسوان، والأقصر، ودمياط، والإسكندرية)، وجارٍ استكمال العمل في باقي المحافظات.
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