منافسة صعبة للفوز بزيارة جوارديولا.. وزير السياحة يشكر منظمي استضافة أسطورة التدريب

قال صلاح عتريس، مالك شركة "تالنتو ترافيل للسياحة" وصاحب دعوة بيب جوارديولا لزيارة مصر، إن الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، تواصل معه صباح اليوم الإثنين، وأثنى على التنظيم الرائع لرحلة أسطورة التدريب بيب جوارديولا، لمصر، والصدى الرائع للزيارة على المستوى العالمي .

وأضاف عتريس، خلال تصريحات عبر صفحته على "فيسبوك": الوزير أبلغني باستعدادات الوزارة لمساندة جهود القطاع الخاص، وكذلك عقد اجتماع بعد إجازة عيد الأضحى؛ لمناقشة الخطط لرفع شأن السياحة المصرية، وكذلك الجهود المبذولة لوضع اسم مصر في المقدمة .

كان صلاح عتريس تحدث إلى "مصراوي" بأن ترتيب زيارة لجوارديولا إلى مصر مسألة لم تكن بالسهولة التي يتخيلها أي شخص، مضيفًا: إنك تجيب راجل بالحجم والشهرة دي في ظل منافسة كبيرة من بعض الدول الأخرى للفوز بالرحلة، أمر صعب جدًّا.

وأضاف عتريس: "عملنا منذ شهرين أو أكثر على ترتيب هذه الزيارة"، لافتًا إلى أن شركته تتعامل مع السوق الإسبانية وأمريكا اللاتينية؛ حيث يتم التعامل مع شركاء في إسبانيا، وهم من كبرى الشركات التي تهتم بالطبقة العليا هناك.

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