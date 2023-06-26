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BBC

قرار حكومي بشأن حفلات الأوبرا بالصيف

02:46 م الإثنين 26 يونيو 2023
قرار حكومي بشأن حفلات الأوبرا بالصيف

دار الأوبرا المصرية

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي (دار الأوبرا المصرية) في نطاق محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، من ضريبة الملاهي، وكذا استثناء الهيئة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسي، وهي: مهرجان القلعة الدوليّ للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين والمسرح المكشوف بالقاهرة، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2023، والمهرجان الصيفي في كل من مسرح سيد درويش والمسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة خلال شهري يوليو وأغسطس 2023، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، وأوبرا عايدة في المسرح الكبير خلال الموسم الفني 2023 – 2024 .

وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والنهوض بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف مناطق الجمهورية.

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