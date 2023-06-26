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تحرك فوري من مؤسسة حياة كريمة.. ٢٥ ألف جنيه تعويض مادي للأسر المتضررة بالإسكندرية

02:23 م الإثنين 26 يونيو 2023
تحرك فوري من مؤسسة حياة كريمة.. ٢٥ ألف جنيه تعويض مادي للأسر المتضررة بالإسكندرية

مؤسسة حياة كريمة

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كتب- إسلام لطفي:

قررت مؤسسة حياة كريمة صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة ٢٥ ألف جنية لكل أسرة من أُسر الضحايا المتضررة من انهيار العقار .

وبحسب بيان، يأتي ذلك في تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسكندرية لتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الاسكندرية المنهار، حيث انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم علي الأرض.

وشهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت أسفل العقار المنهار ظهر اليوم.

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مؤسسة حياة كريمة تعويض مادي الأسر المتضررة الإسكندرية

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