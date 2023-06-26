بيت الزكاة: تقديم مساعدات لـ 400 فتاة لتيسير زواجهن ضمن مبادرة "فرحة"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تقديم إعانات لـ ٤٠٠ من الفتيات غير القادرات وتقديم مساعدة لهم لتحمل أعباء الحياة عن طريق المساهمة فى شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام زواجهم خلال عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة "فرحة".

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، اليوم، أن الغرض من المبادرة هو التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر فضلا عن صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا.

وأطلق بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مبادرة "فرحة" لتيسير الزواج بجميع محافظات الجمهورية، على أن ينتهي تقديم الطلبات بنهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد بيت الزكاة، حرصه على تقديم المساعدة للشباب المقبل على الزواج وغير قادر على تحمل أعباء الحياة عن طريق مساعدتهم فى شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام إجراءات الزواج.

وجاءت أن المستندات المطلوبة للتقديم، على النحو التالي:

صورة البطاقة الشخصية للأب والأم

صورة البطاقة الشخصية للعروس.

صورة شهادات الميلاد للأخوة والأخوات.

صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من ٦ شهور.

صورة عقد الإيجار .

برنت تأمينات اجتماعية.

صورة إيصال مرافق كهرباء او غاز او مياه.

وأوضح أنه سيتم خلال المبادرة تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية، كمساهمة من بيت الزكاة في مشاركة الآباء أو من يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج أو من لم يستطع تلقى تلك الخدمة من الهيئات والجهات المعنية ولجمعيات الخيرية في مناطق سكنهم .