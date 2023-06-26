"علشان ولادكم احسبوها صح".. التضامن تحذر: عمالة الأطفال أحد نتائج الانفجار السكاني

إعلان تحريري

حذرت وزارة التضامن الاجتماعي من أن عمالة الأطفال هي أحد نتائج الانفجار السكاني. وقالت الوزارة في منشور توعوي: "علشان ولادكم احسبوها صح عشان تعرفوا تعلموهم وتكبروهم".

ونشرت الوزارة انفوجرافيك عن عمالة الأطفال بالعالم، وقالت إن هناك 160 مليون طفل يعملون حول العالم في 2020، وفقًا لآخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عن عمالة الأطفال.

وبحسب الإنفوجرافيك يوجد 89.3 مليون من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلي 11 عاما، يعمل عدد كبير منهم في ظروف خطرة.

يأتي المنشور ضمن حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح"، التي أطلقتها الوزارة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية، ورفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وسبق أن أطلقت الوزارة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة والتي وضعتها الدولة للتنفيذ في الفترة من 2018 إلى 2025 م.

ويتسبب عمل الأطفال في تعرضهم إلى جميع أشكال وأنماط الاستغلال، كما يحرمهم من فرص الالتحاق بالتعليم الرسمي أو الحضور بالمراكز التعليمية البديلة والتدريب، وهذا من شأنه أن يقيد تنميتهم الفكرية ويحد من قدراتهم الإبداعية وتطور إمكاناتهم التي تؤهلهم لممارسة حقوقهم وواجباتهم كمواطنين والحصول على فرص عمل ومستقبل لائق وكريم.