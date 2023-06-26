أعلاف بـ102 مليون دولار.. القصير: الإفراج عن 201 ألف طن "ذرة وصويا" خلال أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف القصير أنه خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023 تم الإفراج عن 201 ألف طن ذرة وفول صويا بنحو 102 مليون دولار.

وأضاف الوزير أن الإفراج شمل 129 ألف طن من الذرة بنحو 46 مليون دولار، ونحو 72 ألف طن من فول الصويا بنحو 54 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بنحو 2 مليون دولار؛ ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 22 يونيو 2023) 6 ملايين طن؛ منها 4 ملايين طن ذرة، و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف؛ بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي وبدعم ومتابعة من د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.