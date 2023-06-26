بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية
كتب- محمد سامي:
بدأ قبل قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والسلام.
وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.
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