تأسيس التيار الليبرالي الحر بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين



كتب- محمد نصار:

انطلق مساء اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تأسيس التيار الليبرالي الحر بمقر حزب المحافظين.

وقال المهندس أكمل قرطام، مؤسس حزب المحافظين، إن التيار الليبرالي الحر يؤمن بفكرة الديمقراطية، وأن الأغلبية تحكم بالدستور، والأقلية لا تعطل حقوق الأغلبية.

فيما أكد البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، أنَّ التيار الليبرالي الحر فكري وسياسي ويخطط إلى الاستقرار السياسي والنجاح الاقتصادي وأن نشهد تغييرات حقيقية بعد الحوار الوطني.

وأضاف: "نحن الآن في أشد الحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادية وأن نرى دورا أكبر للقطاع الخاص الذي أصيب بالشلل خلال الفترة الماضية".

وقال السياسي هشام قاسم، إنً التيار الليبرالي الحر ليس بديلا عن الحركة المدنية الديمقراطية، ولكن هو تجمع للأحزاب الليبرالية.

وأوضح قاسم أن فكرة التيار الليبرالي الحر بدأت منذ عام من خلال مناقشاتٍ مع مجموعة من السياسيين وقادة الأحزاب.

جاء ذلك بحضور عددٍ من الشخصيات السياسية الشهيرة أبرزهم أحمد الطنطاوي، المرشح الرئاسي المحتمل، أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الناشر هشام قاسم، والبرلماني السابق إيهاب الخولي، والدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمهندس حسين منصور، القيادي بالوفد، وخالد داوود، الكاتب الصحفي والرئيس السابق لحزب «الدستور».