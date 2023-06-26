وقف الإجازات وتأمين التغذية.. طوارئ بـ البحيرة للكهرباء" استعدادًا لعيد الأضحى

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، حالة الطوارئ القصوى بمختلف القطاعات التابعة للشركة استعدادًا لعيد الأضحى، خاصة قطاعات الشبكات والتشغيل والشئون التجارية لضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم حدوث أي مشكلات، نتيجة زيادة الأحمال خاصة بنطاق القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي التيتبلغ ١٨٨ قرية سياحية.

وأوضح "عبدالشافي" لمصراوي، أنه تم الدفع بـ ٦ ماكينات طوارئ وديزل مختلفة القدرات بنطاق الساحل الشمالي لاستخدامها عند حدوث أي طارئ أو خلل في التوصيلات الكهربائية علمًا بأنه تم الانتهاء من مد كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية لتأمين مصادر التغذية الكهربائية لمختلف المناطق ووجود بدائل حال حدوث أي عطل.

وأكد، أنه تم مد ٥١ كيلو متر كابلات لتدعيم القرى السياحية بالاضافة إلى مد ٤٠ كيلو كيلو كابلات أيضا لتدعيم الموزعات لتأمين التغذية الكهربائية لمعظم القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وفيما يخص شحن العدادات مسبقة الدفع وسداد الفواتير، أكد أن هناك ٧ مراكز شحن ثابتين بالإضافة لـ ١٠ مراكز أخرى متحركين بمحيط القرى الأكثر شحنًا التي تشهد كثافة كبيرة.

وشدد على أنه سيتم تواجد فرق فنية تضم مهندسين وفنيين طوال فترة عيد الأضحى مع وقف جميع الإجازات والراحات للقيادات وبعض العاملين، موضحًا أنه أصدر تعليمات مشددة لرئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة لتشكيل فرق متحركة بنطاق القرى لشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.