"الرعاية الصحية" تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحي



كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك في إطار الحرص على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات بالأعياد، مؤكدة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها وكذلك وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية وجنوب سيناء).

وأوضحت أنه تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أية حالات طوارئ.

وأضافت أنه تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأية إخطارات بالطوارئ.

ولفتت إلى أنه تم أيضًا التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال ومن مصادر الطاقة المياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

وأشارت إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة، وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بجانب التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة.

وأكدت إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل سيارات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.

ولفتت إلى استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالأربع محافظات، وتقديم الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ بوحدات ومراكز صحة الأسرة على مدار 12 ساعة يوميًا.

وأوضحت استمرار إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج بالمنشآت المخصصة لذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل، واستمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفال بالأعياد.

ونوهت بتشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتة إلى تكثيف المرور على كافة منشآت الهيئة؛ لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الاحتفالات بالأعياد.