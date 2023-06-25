لإزالة التعديات.. جهاز مدينة ٦ أكتوبر يشن حملات مكثفة بالحي المتميز والمحور المركزي

كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالحي المتميز والمحاور الرئيسية بالمدينة؛ تنفيذا لتوجيهات المهندس عادل النجار رئيس جهاز المدينة باستمرار حملات رفع الإشغالات اليومية وحملات المرور الأمني لرصد مخالفات السيارات النقل وحالات إلقاء المخلفات والقمامة بالمحاور والطرق؛ للقضاء على كافة المظاهر العشوائية بمختلف أحياء المدينة وللحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير الراحة للسكان واستمرار المتابعة للتأكد من عدم عودة المخالفين والباعة الجائلين والالتزام بتطبيق القانون.

أسفرت الحملة عن إزالة شادر مخالف بمحور جمال عبدالناصر ومصادرة عدد ٥٠ كرسى، ١٠ ترابيزة وعدد ٢ أنبوبة غاز وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين الانتهاء من الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

وتم ضبط عدد ٢ سيارة نقل وسيارة ثلث نقل تقل مخلفات مباني بدون تصريح بالقطاع الشرقي، حيث تم التحفظ عليهم بالجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن جهاز المدينة يواصل جهوده لمحاربة البناء المخالف، حيث قام بتنفيذ إزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بالقطعة رقم ٦١٧ بمنطقة ٢٧٦بالإسكان الإجتماعي بالقطاع الشمالي، وكذا إزالة لزيادة عن النسبة البنائية بالحي السابع أمام جامعة أكتوبر للقطعة ٢٣٠ بالقطاع الشمالي بالإضافة إلى إزالة غرف سطح مخالف بالقطعة رقم ٢٣٠ عمارات الحي السابع بالمحور المركزي ٤٨/١٠٠.