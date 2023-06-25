يحقق الأمن الغذائي.. "زراعة الشيوخ" تفنِّد أهمية إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2



كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن خطوات الدولة لإطلاق القمر الصناعي سات 2 في شهر أكتوبر المقبل، تمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنه سيساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تسهيل خطوات التوسع الزراعي على المستويَين الأفقي والرأسي.



وأضاف الجبلي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 يسهم في التوسع في المشروعات الزراعية؛ حيث يوفر صورًا تصل دقتها إلى 2 متر، والتي يمكن استخدامها في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مثل تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقًا لطبيعة التربة والأجواء، بالإضافة إلى تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، مشيرًا إلى أن تلك التكنولوجيا الجديدة أصبحت جزءًا أساسيًّا ومهمًّا في قطاع الزراعة؛ حيث توفر الوقت والجهد وتضمن تحقيق إنتاجية عالية.



وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن الزراعة بالنظم التقليدية لم تعد مجدية في ظل التحديات الحالية التي تواجه العالم؛ ومنها التغيرات المناخية ونقص موارد المياه، بالإضافة إلى تحديات الزيادة السكانية في مصر؛ الأمر الذي يتطلب تعظيم دور البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مضيفًا أن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري يسهل ويسرع من خطوات التوسع الزراعي ويضمن تحقيق زيادة في الإنتاج واستهداف المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها، وبالتالي تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية، والأهم هو تحقيق الأمن الغذائي.



وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أهمية تلك الخطوات من جانب الدولة والتي تأتي مكملة لخطواتها الحالية في مشروعات التوسع الزراعي، وتشجيع الاستثمارات الزراعية في ظل ما تحققه حاليًّا من عائد مناسب، مقارنةً باستثمارات أخرى، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة؛ لا سيما في مشروعات الاستصلاح الجديدة والتي تتضمن مساحات واسعة، يسهل فيها تطبيق المنظومة الحديثة.

يُذكر أن وكالة الفضاء المصرية تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية والتي على رأسها القمر الصناعي مصر سات 2، والذي تم تطويره من خلال الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية؛ حيث يتم تجميعه واختباره الآن، في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازاً جديداً في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية، حيث يتم بناء كوادر من المهندسين المصريين المدربين على أحدث تكنولوجيات تجميع واختباره الأقمار الصناعية وظيفيًّا وبيئيًّا، كما يُمَكِّن الدولة من توطين تكنولوجيا تجميع واختبار الأقمار الصناعية.