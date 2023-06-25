هل ينتقل ماسبيرو إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟.. رئيس الوطنية للإعلام يكشف التفاصيل



كتب- إسلام لطفي:

بدأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين في ممارسة عملها من خلال المقر التابع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، حيث ترأس حسين زين، أول اجتماع لمجلس الهيئة بكامل أعضائه بالمقر.



وقال زين إن تخصيص مقر تابع للهيئة يأتي في إطار خطة الدولة المصرية بالوجود الفعلي للهيئات والوزارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة والقيام بأعمالها، وفي دلالة قوية ورسالة واضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة لتنفيذ أهدافها التنموية لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

وأكد زين أن هذا المقر يعد إضافة فاعلة للهيئة بجانب مقرها الرئيسي بماسبيرو المستمر في القيام بدوره الإعلامي الوطني بتقديم خدماته الإعلامية المسموعة والمرئية للمواطن المصري ولكافة مؤسسات الدولة من خلال ستديوهاته المختلفة.

وبحث مجلس الهيئة خلال الاجتماع عدة ملفات متعلقة بالعمل، كما تم مناقشة تفاصيل خطة عمل المقر الجديد التابع للهيئة، حيث كانت هناك متابعة مستمرة من الوطنية للإعلام لأعمال تجهيزات المقر بالعاصمة الإدارية وتخصيص دورين تم تجهيزهم بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة للعمل حتى تتمكن الوطنية للإعلام من أداء واجباتها ودورها وبحيث توجد في قلب الفعاليات والأحداث التي تتم بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتابعة اللحظية لها ونقلها أولًا بأول وتقديم خدماتها الإعلامية المختلفة من تغطيات حية ومباشرة لكافة المؤتمرات والاجتماعات والافتتاحات التى تتم داخل العاصمة الإدارية وتقديم التقارير والفترات الإخبارية المتنوعة، وذلك من خلال فريق عمل موجود بالمقر بشكل دائم.