البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
(مصراوي):
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلول عيد الأضحى المبارك.
وجاء نص البرقية:
بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين.
دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.
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